Дедолларизация, бензин и оборонные предприятия. Итоги понедельника

Центробанк назначил временную администрацию в «Международном банке Санкт-Петербурга» (МБСП). Также регулятор ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.
Второй тур выборов главы Хакасии перенесли на 11 ноября. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снялся с выборов.
Власти не намерены обнародовать план дедолларизации экономики. Документ не будет опубликован, потому что имеет гриф для служебного пользования (ДСП).
Счетная палата допустила скачок цен на бензин в 2019 году в связи с повышением акцизов на топливо с 1 января. В ведомстве отметили, что такая ситуация потребует «дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».
В правительстве РФ предложили освободить оборонные предприятия от уплаты дивидендов. Исполнителями предложения значатся Минфин, Минобороны и Минпромторг.
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