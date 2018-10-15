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15.10.18 / 21:02 Новости / Россия и мир

Дедолларизация, бензин и оборонные предприятия. Итоги понедельника

В правительстве предложили  избавить оборонные предприятия от выплаты дивидендов, ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП, а выборы главы Хакасии перенесли из-за снятия кандидата от «Партии роста». Тем временем план дедолларизации экономики засекретили, а Счетная палата допустила скачок цен на бензин в 2019 году.

Коллаж АБН

Центробанк назначил временную администрацию в «Международном банке Санкт-Петербурга» (МБСП). Также регулятор ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.

Второй тур выборов главы Хакасии перенесли на 11 ноября. Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снялся с выборов.

Власти не намерены обнародовать план дедолларизации экономики. Документ не будет опубликован, потому что имеет гриф для служебного пользования (ДСП).

Счетная палата допустила скачок цен на бензин в 2019 году в связи с повышением акцизов на топливо с 1 января. В ведомстве отметили, что такая ситуация потребует «дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

В правительстве РФ предложили освободить оборонные предприятия от уплаты дивидендов. Исполнителями предложения значатся Минфин, Минобороны и Минпромторг.

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