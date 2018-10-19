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19.10.18 / 16:25 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд продлил аресты фигурантам «Сети» Филинкову и Бояршинову

До 22 января

Дзержинский районный суд Петербурга продлил арест фигуранту дела «Сеть» Виктору Филинкову. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Аресты продлены до 22 января 2019 года. Филинкова и Бояршинова обвиняют в участии в террористическом сообществе.

Напомним, дело против «сети» возбуждено в октябре 2017 года. Следствие считает, что обвиняемые хотели устроить взрывы во время президентских выборов и ЧМ-2018 для «раскачивания народных масс» и дестабилизации политической обстановки в России. Процесс проходит в закрытом режиме. Филинков выступал против этого. Кроме этого, он обвинил правоохранительные органы в пытках.

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