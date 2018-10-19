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19.10.18 / 18:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Платежи по внешнему долгу нефинансовых компаний РФ могут составить до $20,8 млрд в IV квартале — ЦБ

И до $10,5 млрд в I квартале 2019 года

В IV квартале 2018 года фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить до $20,8 млрд. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

В I квартале следующего года показатель оценивается в сумму $10,5 млрд, говорится в сообщении. При этом по данным макростатистики, сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых компаний, включая основной долг и проценты, составит $21,8 млрд и $10,7 млрд в IV и I кварталах соответственно.

Согласно результатам опроса ЦБ крупнейших компаний, доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам весомых заемщиков в текущем году составляет: 1% – в октябре, 3% – в ноябре, 39% – в декабре. В начале следующего года эта доля будет равна 0% – в январе, 0% – в феврале и 6% – в марте.

Учитывая корректировки на внутригрупповое финансирование, выплаты крупнейших компаний в IV квартале будут находиться на том же уровне, что в аналогичном периоде прошлого года, отмечают в ЦБ. При этом выплаты в I квартале 2019 года сократятся на 42% в годовом выражении.

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