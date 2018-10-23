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23.10.18 / 10:55 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть выделила дополнительные средства на выкуп школ и детсадов в районах новостроек

Дополнительные доходы области позволили увеличить социальные траты

Фото: detpol24.ru

Из бюджета Ленобласти выделили дополнительные средства на выкуп детских садов и школ в районах интенсивной жилой застройки. Об этом во вторник сообщает правительство региона.

До конца года, в дополнение к четырем детским садам, область выкупит у застройщиков еще семь садиков и одну школу во Всеволожском районе. На эти цели направят еще 1,7 млрд рублей. Также дополнительные средства направят на ремонт учреждения профобразования (100 млн рублей), реновацию школ (18 млн рублей) и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (13,7 млн рублей).

Также дополнительные 145 млн рублей направят на выплаты ветеранам и более 1,1 млрд рублей – на обеспечение лекарствами медучреждения региона.

Отметим, социальные траты позволили увеличить дополнительные доходы области. Сообщается, что по итогам девяти месяцев 2019 года показатель собственных доходов региона вырос на 21,9% к расчетному, при этом рост в 10,4% составили безвозмездные поступления из федерального бюджета.

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