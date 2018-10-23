«МаксимаТелеком» начала публиковать результаты опросов среди пользователей открытого Wi-Fi в метро Данные будут размещены на специально созданной платформе Aura

Компания «МаксимаТелеком» начала публиковать результаты опросов среди пользователей открытого Wi-Fi в метро Москвы и Петербурга. Об этом в компании сообщили во вторник.

В настоящий момент в свободном доступе расположены результаты 35 опросов, в каждом из которых участвовали в среднем 400–500 тыс. пользователей. Из опросов, к примеру, можно узнать, сколько респондентов готовы забрать домой собаку из приюта или кто, по мнению большинства опрошенных, должен оплатить счет в ресторане.

«Wi-Fi-сети «МаксимаТелеком» являются уникальной площадкой для городской digital-коммуникации, — сказал по этому поводу Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком. — Сейчас мы открываем для себя возможность проводить массовые опросы широкой аудитории публичных сетей в максимально короткие сроки». По его убеждению, пользователям, которые ежедневно участвуют в опросах, будет интересно узнать, совпадает ли их мнение с мнением большинства.

Напомним, опросы возникли в сетях MT_FREE в феврале 2018 года. Они появляются в формате ad-free между рекламой наряду с интересными фактами. «МаксимаТелеком» — первая в мире компания, которая создала и запустила открытый высокоскоростной Wi-Fi в поездах метро. Сети MT_FREE доступны в Московском и Петербургском метрополитенах, а также в некоторых видах наземного транспорта и аэропортах на протяжении пяти лет.