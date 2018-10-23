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23.10.18 / 18:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса

До пяти трлн рублей

Президент России Владимир Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник на форуме «Малый бизнес – национальный проект!».

По словам президента, объем закупок у малого и среднего бизнеса (МСБ) в текущем году составил более трех трлн рублей. Теперь «Корпорация МСБ» вместе с бизнесом должны увеличить показатель до трлн рублей к 2024 году.

Путин отметил, что доля технически сложных услуг и продукции растет в закупках. В настоящий момент около 70% всех закупок у МСБ приходится на данный сегмент, уточнил глава государства.

Отметим, ранее резидент «Опоры России» Александр Калинин предупредил о новых сложностях для МСБ при участии в закупках. Причина – новый порядок открытия специальных счетов в банках. Добавим, ранее во вторник на форуме Путин призвал упростить процедуры по созданию и ведению бизнеса. В частности, он поручил правительству разработать перечень документов для предоставление отчетности МСБ.

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