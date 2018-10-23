Docklands откроет две «Школы Бенуа» на Васильевском острове На Среднем проспекте и набережной Макарова

Группа компаний Docklands откроет два детских центра под брендом «Школа Бенуа» на Васильевском острове. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГК.

Первую Школу откроют на Среднем проспекте: там разместят большой детский сад, а также организуют развивающие занятия для детей от 2 до 12 лет. Открытие садика намечено на первую половину 2019 года.

Также многофункциональный детский центр откроют на набережной Макарова. Там разместят мини-сад, классы развивающих занятий, квесты, кафе и банкетное пространство.

Отметим, «Школа Бенуа» — это проект группы компаний «БестЪ», он представляет собой сеть детских центров, включающих допобразование с применением современных технологий, детсады, кафе, квесты. Флагманская «Школа Бенуа» начала работать в 2017 году в Калининском районе. В настоящее время открыто пять центров в Приморском, Калининском и Невском районах.