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24.10.18 / 14:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк и «Яндекс» запустили маркетплейс «Беру»

После тестирования, которое продолжалось с мая

Сбербанк и «Яндекс» запустили торговую интернет-площадку «Беру». Об этом в среду сообщили в пресс-службе «Сбербанка».

В мае текущего года началось тестирование и наполнение площадки товарами. С того момента на маркетплейсе было размещено порядка 100 тыс. позиций в 600 категориях. Клиенты сделали около 180 тыс. заказов. Также сообщается, что на площадке появилась система накопительных «Беру Бонусов».

Добавим, летом текущего года в России появилась торговая площадка китайской Alibaba Group. На маркетплейсе Taobao российские покупатели получили доступ к более чем 3 млн товаров. При этом по ассортименту маркетплейс не пересекается с другой, более дешевой площадкой Alibaba Group – Aliexpress. Отметим, кроме Aliexpress и Taobao, в России есть еще одна площадка китайской компании – Tmall.

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