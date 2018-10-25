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25.10.18 / 21:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Налог для самозанятых, богатейшие женщины и инвестиции. Итоги четверга

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Забайкальского края. Журнал Forbes опубликовал список богатейших женщин России. Саудовская Аравия хочет вложиться в Российско-китайский инвестиционный фонд. Moody’s сообщило о возможности повышения рейтинга России до инвестиционного, а Госдума России одобрила налоговый режим для самозанятых в первом чтении.

Путин назначил врио главы Забайкальского края. Им стал Александр Юсупов.

Forbes назвал богатейших женщин России. Президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина заняла первое место.

Саудовская Аравия вложится в Российско-китайский инвестфонд. Его переименуют в Российско-китайско-саудовский фонд.

Moody’s допустило повышение рейтинга России до инвестиционного. Рейтинг улучшится при отсутствии «сюрпризов» и новых санкций.

Госдума одобрила в первом чтении налоговый режим для самозанятых. Против документа проголосовало шесть человек.

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