«Метрострой» прокомментировал ситуацию с задержкой зарплаты сотрудникам До конца года погасят все задолженности

«Метрострой» прокомментировал ситуацию с задержкой заработной платы сотрудникам. Организация сделала заявление в четверг.

Руководители компании провели встречу с представителями ЗАО «Управление № 10 Метростроя», ЗАО «Семнадцатое управление Метрострой» и заместителем председателя КРТИ по вопросам развития метрополитена Михаилом Королевым. На встрече обсудили причины и сроки задержки заработной платы.

«Метрострой» заявил, что основная причина задержки – отставание приемки заказчиком выполненных работ. Также компания отметила, что на движении денег сказывается обязательная для подрядчиков система банковского сопровождения.

Кроме этого, на встрече руководство «Метростроя» сообщило о совещании с заказчиком работ, на котором подготовили детальный график приемки и оплаты работ по действующим контрактам до конца месяца. Согласно этому плану, подрядные организации постепенно погасят задолженность к концу текущего года и выйдут на плановый график по выплате зарплаты.

«Метрострой» уточнил, что в настоящий момент сотрудники частично получили зарплату за август. Ее полностью выплатят до конца октября. Зарплата за сентябрь должна быть полностью оплачена к середине ноября, заявили в компании.

Напомним, ранее в четверг рабочие собрались у офиса «Метростроя». Они требовали выплатить зарплату. Около 15 человек были приглашены на переговоры. Накануне около 60 человек не вышли на работу – основная часть является сотрудниками «Управления №10 Метростроя».