Путин поручил проработать вопрос о направлении прибыли РЖД на инфраструктуру И сокращении дивидендов по обыкновенным акциям

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о направлении чистой прибыли РЖД на инфраструктуру. Соответствующее поручение правительству опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о части чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Путин хочет направить деньги на проекты по развитию железнодорожного транспорта из Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом, президент предложил сократить выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Правительство должно проработать вопрос до 1 февраля следующего года.

Напомним, ранее РЖД получило право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям имуществом. Это должны одобрить на общем собрании акционеров. В других случаях организация должна выплачивать дивиденды деньгами. В прошлом году РЖД направило на дивиденды больше половины чистой прибыли по РБСУ.