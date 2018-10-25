Путин поручил проработать вопрос о направлении прибыли РЖД на инфраструктуру

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о направлении чистой прибыли РЖД на инфраструктуру. Соответствующее поручение правительству опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет о части чистой прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Путин хочет направить деньги на проекты по развитию железнодорожного транспорта из Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом, президент предложил сократить выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Правительство должно проработать вопрос до 1 февраля следующего года.
Напомним, ранее РЖД получило право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям имуществом. Это должны одобрить на общем собрании акционеров. В других случаях организация должна выплачивать дивиденды деньгами. В прошлом году РЖД направило на дивиденды больше половины чистой прибыли по РБСУ.
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