Беглов подписал закон об основах деятельности Петербургской торгово-промышленной палат

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал закон об определении основ деятельности городской торгово-промышленной палаты. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Документ определяет правовые, экономические социальные основы работы палаты. Также закон устанавливает цели ее работы, основ и форм взаимодействия с органами государственной власти.

В частности, основными задачами обозначены содействие развитию экономики Петербурга, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, урегулирование отношений предпринимателей города и их социальных партнеров. Кроме этого, торгово-промышленная палата должна формировать современные финансовые, промышленные и торговые инфраструктуры.

Напомним, комитет по законодательству ЗакСа Петербурга одобрил данный законопроект в январе текущего года. Тогда автор инициативы Денис Четырбок заявил, что палата сможет участвовать в подготовке законов. Речь идет о документах, затрагивающих интересы предпринимателей. ЗакС принял закон в первом чтении в феврале.