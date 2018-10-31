Козак назвал крайний срок для подписания соглашения о ценах на топливо с нефтяниками Это 1 ноября

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал крайний срок для подписания соглашения о ценах на топливо с нефтяниками. Соответствующее заявление он сделал в среду на совещании с представителями нефтяной отрасли.

Козак рассчитывает на подписания соглашения не позднее 1 ноября, передают «Ведомости». Вице-премьер отметил, что проект соглашения разослан всем участникам. «Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — заявил Козак.

Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев также настаивал на подписании соглашения. Он поручил Козаку доложить о результатах встречи. Если соглашение не будет подписано, то правительство наложит заградительные пошлины. Медведев отметил, что также необходимо следить за исполнением соглашения.