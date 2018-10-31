ЦБ вновь опустил курсы доллара и евро Доллар - 65,59 рублей; евро - 74,41 рублей

В среду Центробанк РФ вновь опустил курсы доллара и евро. Официальный доллар в четверг будет стоить 65,5962 рублей, а евро — 74,4189 рублей.

Таким образом, регулятор понизил курс доллара на 17,8 копеек. Официальный евро подешевел на 37,29 копеек.

Добавим, на Московской бирже валюты торгуются в зеленой зоне. По фиксингу на 13:29 по московскому времени, курс доллара растет на 25 копеек и составляет 65,81 рублей. Евро к этому времени прибавил 20,75 копеек и торгуется по 74,60 рублей.