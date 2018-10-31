Петербургскую Биржу отреставрируют за 323 млн рублей Заявки принимаются до 16 ноября

Музей Эрмитаж объявил конкурс на реставрацию здания Биржи в Петербурге. Начальная цена контракта составляет 323,9 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 16 ноября, а победителя объявят 23 ноября. Подрядчик должен будет отреставрировать фасады, кровлю, восстановить гидроизоляцию и отремонтировать инженерные сети.

Напомним, здание Биржи находится на Васильевском острове. С 1939 по 2011 годы в нем располагался Центральный военно-морской музей. В 2014 году здание передали Эрмитажу. Теперь в нем хотя разместить Музей государственных символов и геральдики.