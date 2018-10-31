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31.10.18 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургскую Биржу отреставрируют за 323 млн рублей

Заявки принимаются до 16 ноября

Фото АБН

Музей Эрмитаж объявил конкурс на реставрацию здания Биржи в Петербурге. Начальная цена контракта составляет 323,9 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 16 ноября, а победителя объявят 23 ноября. Подрядчик должен будет отреставрировать фасады, кровлю, восстановить гидроизоляцию и отремонтировать инженерные сети.

Напомним, здание Биржи находится на Васильевском острове. С 1939 по 2011 годы в нем располагался Центральный военно-морской музей. В 2014 году здание передали Эрмитажу.  Теперь в нем хотя разместить Музей государственных символов и геральдики.

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