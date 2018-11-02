Сбербанк создал «дочку» для оказания юридических услуг Якобы для расширения продуктовой линейки

Сбербанк создал дочернюю компанию «Сбер лигал», в качестве основного вида деятельности которой указана «деятельность в области права». Об этом стало известно в пятницу из данных в ЕГРЮЛ, обратил внимание «Интерфакс».

Уставной капитал компании — 50 млн рублей, пишут «Ведомости». В качестве гендиректора «Сбер лигал» указана Татьяна Мачкова, которая также возглавляет отдел правовых рисков в Сбербанке.

Представитель кредитной организации пояснил газете, что «Сбер лигал» будет оказывать юридические услуги Сбербанку, в том числе его клиентам. Он добавил, что компанию создали для расширения продуктовой линейки.

Ранее Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли в III квартале. Показатель составил порядка 228,1 млрд рублей, что на 1,8% больше год к году. За январь-сентябрь банк получил 655,5 млрд рублей чистой прибыли.