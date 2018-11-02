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02.11.18 / 11:46 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге может появиться социальная карта студента

Как в Москве

Фото АБН

Депутаты ЗакСа планируют обратиться к врио губернатора Александру Беглову с предложением о социальной карте студента. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Проект постановление в пятницу одобрили на заседании комитета по законодательству. Четырбок в качестве примера реализации проекта приводит Москву, где социальную карту студента используют как удостоверение личности, способ оплаты и средство получения различных льгот.

Отметим, в вузах Петербурга а настоящее время обучаются более 300 тыс. студентов. В прошлом году прием на программы высшего образования превысил 90 тыс. человек. А доля иногородних студентов составила почти 70%.

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