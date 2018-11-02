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02.11.18 / 17:14 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд Петербурга оставил без движения иск к «ВКонтакте»

Из-за нарушений требований по форме и содержанию иска

Смольнинский районный суд Петербурга оставил без движения иск активистки Лилии Чернышевой к ООО «ВКонтакте». Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов.

Сообщается, что заявление оставлено без движения в связи с нарушением требований, относящимся к форме и содержанию искового заявления. Рассмотрение иска приостановили до 7 декабря.

Напомним, в среду активистка подала иск к «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Сумма исковых требований составляет 100 тыс. рублей.

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