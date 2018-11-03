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03.11.18 / 14:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Трансперенси Интернешнл» собрала 1 млн рублей на штраф по делу Литвиненко

Кампания началась 25 октября

Фото АБН

«Трансперенси Интернешнл» собрала 1 млн рублей на штраф по делу ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Об этом стало известно в субботу.

Сбор средств проходил на сайте организации. В настоящий момент сайт сообщает, что необходимая сумма собрана. «Трансперенси Интернешнл» пока не сделала официального заявления.

Напомним, ранее суд взыскал «Трансперенси Интернешнл» по иску Литвиненко о защите чести и достоинства. Изначально ректор хотел взыскать 50 млн рублей, но суд остановился на 1 млн рублей. «Трансперенси Интернешнл» запустила кампанию по сбору денег 25 октября. Она получила название «Собираем лимон правды».

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