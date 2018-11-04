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04.11.18 / 13:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петропавловской крепости прошел развод роты почетного караула ЗВО в честь Дня народного единства

После выстрела из пушки

Фото АБН

На плацу Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Петербурге в честь Дня народного единства прошел развод роты почетного караула Западного военного округа. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ЗВО.

Этому предшествовал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, а также вынос флагов России и Петербурга и знамени вооруженных сил РФ. В пресс-службе уточнили, что почетный караул, одетый в зимнюю парадную форму, выполнит уникальные строевые приемы с оружием.

Ранее сообщалось, что в День народного единства в Петербурге отменили разводку мостов. Помимо этого, в городе будут курсировать ночные автобусы. Добавим, в связи с праздником понедельник, 5 ноября, в России выходной день.

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