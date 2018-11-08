Эксперты ЦЭРП назвали Петербург лидером по количеству протестов Меньше всего акций – в Чечне

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) назвали Петербург лидером по количеству протестов. Об этом стало известно в четверг из доклада центра «Рост протестной активности в России».

Эксперты отметили, что в течение года с октября 2017 года по сентябрь 2018 года число протестов в стране резко увеличилось. Авторы доклада проанализировали число, темы и другие характеристики протестов, передает РБК.

Больше всего протестных акций прошло в Петербурге. Политолог Ростислав Туровский считает, что причина лидерства города в рейтинге – результат политической активности жителей Петербурга и слабого взаимодействия между обществом и прошлой властью. Политолог отметил, что в городе могут быть новые протесты, если новая власть не сможет сделать ситуацию более управляемой.

Меньше всего протестов было в Чечне, Туве, Ингушетии, Мордовии и других городах. Больше всего акций за год прошло в III квартале 2018 года. Всего в этот период в России прошло 1244 протестов. Туровский считает, что зимой будет сезонный спад. При этом, весной количество протестных акций снова начнет расти.

Также больше всего акций прошло против пенсионной реформы. Всего 46,5% от общего числа. На этих акциях протестующие поднимали и другие важные вопросы, отметили в ЦЭПР.

Отметим, в мае в Петербурге прошла акция протеста «Он нам не царь». На ней задержали около 200 человек. При этом, участие в акции приняло 2 тыс. человек. Более масштабные задержания прошли на митинге против пенсионной реформы 9 сентября.