Ученые расшифровали ДНК древнейшей мумии Нового Света Мумию обнаружили в 1940 году

Ученые расшифровали ДНК мумии из Нового света, возраст которой составляет около 10,6 тыс. лет. Статья опубликована накануне в журнале Science.

Останки древнего человека были найдены в пещере Спирит на юге США. Результаты исследования показали, что древние жители, обитавшие по всей Северной и Южной Америке около 10 тыс. лет назад, приходились родственниками друг другу и близкими родичами современных индейцев. Чтобы проанализировать ДНК мумии, генетики сопоставили его геном с 42 другими новыми наборами генома. Для этого ученые исследовали ДНК семи человек из трех разных периодов. Образцы охватывают период от 6800 до 1400 лет до настоящего времени. Открытие помогло ученым реконструировать пути миграции древних американцев.

Добавим, ранее считалось, что Новый Свет заселяли в три волны миграции. Новые данные опровергают их разнородное происхождение. А также ставят под сомнение путь, через который полинезийские предки современных индейцев Южной Америки могли проникнуть в Новый Свет, а именно северный миграционный «коридор», Берингов перешеек.