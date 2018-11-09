Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции в текущем году До 3,7-3,8%

Минэкономразвития увеличило прогноз по инфляции в текущем году. Об этом стало известно в пятницу из доклада ведомства «Картина экономики».

Министерство считает, что инфляция в 2018 году составит 3,7-3,8% при сохранении действующего курса рубля. В ноябре и декабре цены вырастут на 0,4-0,5%, считает ведомство.

Добавим, официальный прогноз Минэкономразвития – 3,4%. Ранее Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в октябре. Она составила 3,5%. С начала года инфляция составила 2,9%.