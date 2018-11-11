В Петербурге временно закрыли станцию метро «Владимирская» И переход на «Достоевскую»

Станция «Владимирская» петербургского метрополитена временно недоступна для пассажиров. Ее закрыли в воскресенье в 15:37 по московскому времени.

Кроме того, перекрыт и переход на станцию «Достоевская». Причина – обнаружение и проверка бесхозного предмета.

Обновление: В 16:15 станция «Владимирская» открыта.

Ранее стало известно, что метро Петербурга объявило конкурс на обеспечение транспортной безопасности депо «Южное». Сообщалось, что контракт с победителем торгов планируют заключить на 2019-2021 годы. Максимальная цена контракта — порядка 142,8 млн рублей.