ВТБ отверг информацию о кредитовании сделки по доле в «Роснефти» Предложил СМИ заключить «юридически обязывающие соглашения»

Группа ВТБ отвергла информацию о том, что якобы выдала кредит компании QIA на приобретение доли в «Роснефти». Соответствующее заявление группа сделала в понедельник.

Банк предложил СМИ, которые распространяют эти сведения, заключить «юридически обязывающие соглашения». Если данные окажутся ложными, каждое из изданий заплатит по 1 млрд рублей банку ВТБ. В группе также подчеркнули, что не кредитовали QIA с 2014 года.

Напомним, на прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ВТБ тайно профинансировал продажу пакета в «Роснефти». Речь идет о сделке по приобретению катарским фондом Qatar Investment Authority (QIA) 14,16% в «Роснефти». По данным агентства, QIA якобы получил в кредит в российском банке порядка $6 млрд. Тогда в ВТБ в беседе с Reuters также заявили, что информация не соответствует действительности.