Сбербанк продал офисное здание за 235 млн рублей

Сбербанк продал офисное здание в Петербурге за 235 млн рублей. Об этом во вторник сообщил Российский аукционный дом.
Покупатель – ООО «Лидер Инвест». Согласно условиям договора о продаже, Сбербанк остается арендатором первого этажа здания. ООО «Сбербанк Сервис» остается арендатором второго и третьего этажей. Стороны заключат договор аренды на 10 лет.
Всего в здании 10 этажей. Оно находится на проспекте Энергетиков рядом со станцией метро «Ладожская». Площадь здания составляет 7,6 тыс. кв.м., площадь прилегающего земельного участка – 0,26 га.
Добавим, ранее Сбербанк купил офисный комплекс в Москве. Он располагается рядом с деловым центром «Москва-Сити». Сбербанк планирует создать в комплексе новую штаб квартиру. Общая площадь – более 300 тыс. кв.м.
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Реплики
пустующая недвижимость — плохой актив, поэтому ее надо или сдавать в аренду или продавать