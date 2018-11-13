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13.11.18 / 16:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк продал офисное здание за 235 млн рублей

Кредитная организация будет арендовать первый этаж

Фото АБН

Сбербанк продал офисное здание в Петербурге за 235 млн рублей. Об этом во вторник сообщил Российский аукционный дом.

Покупатель – ООО «Лидер Инвест». Согласно условиям договора о продаже, Сбербанк остается арендатором первого этажа здания. ООО «Сбербанк Сервис» остается арендатором второго и третьего этажей. Стороны заключат договор аренды на 10 лет.

Всего в здании 10 этажей. Оно находится на проспекте Энергетиков рядом со станцией метро «Ладожская». Площадь здания составляет 7,6 тыс. кв.м., площадь прилегающего земельного участка – 0,26 га.

Добавим, ранее Сбербанк купил офисный комплекс в Москве. Он располагается рядом с деловым центром «Москва-Сити». Сбербанк планирует создать в комплексе новую штаб квартиру. Общая площадь – более 300 тыс. кв.м.

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Реплики

  1. Олег 13.11.2018 at 17:55 - Reply

    пустующая недвижимость — плохой актив, поэтому ее надо или сдавать в аренду или продавать

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