Все новости

13.11.18 / 09:45 Новости / Россия и мир

СМИ: В России планируют ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД

Речь идет о штрафах до 3 тыс. рублей

Уже в 2019 году в России могут ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Такая возможность заложена в новую редакцию закона «Об исполнительном производстве», пишет во вторник «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что законопроект вводит новую процедуру, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке». За нее будут отвечать специальные «должностные лица» в центральном аппарате ФССП.

Речь идет о нарушениях на сумму до 3 тыс. рублей, которые были зафиксированы с помощью видеокамер, добавляет «Ъ». Например, под упрощенную форму взыскания попадут штрафы за выезд на «выделенку», парковку в неположенном месте, превышение скорости и другие нарушения.

По данным газеты, за подобные нарушения исполнительное производство возбуждаться не будет. Вместо этого в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению». Документ будет выслан должнику заказным письмом или в электронной форме – через портал госуслуг и SMS.

Через двое суток после получения должником уведомления приставы обращаются в банк. На основании этого средства со счета должника могут списать на депозитный счет приставов на сумму штрафа, а также исполнительского сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

Как отмечает издание, если в течение 20 дней с момента вынесения постановления не получается взыскать долг полностью или частично, возбуждается полноценное исполнительное производство. По информации «Ъ», законопроект планируется принять в трех чтениях до конца года. Согласно текущей редакции, вступить в силу он может уже в середине 2019 года.

В настоящее время у должника есть 70 дней на оплату штрафа после вынесения постановления. После этого заводится исполнительное производство.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.