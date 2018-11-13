СМИ: В России планируют ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД Речь идет о штрафах до 3 тыс. рублей

Уже в 2019 году в России могут ввести систему упрощенного взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Такая возможность заложена в новую редакцию закона «Об исполнительном производстве», пишет во вторник «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что законопроект вводит новую процедуру, которая будет называться «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке». За нее будут отвечать специальные «должностные лица» в центральном аппарате ФССП.

Речь идет о нарушениях на сумму до 3 тыс. рублей, которые были зафиксированы с помощью видеокамер, добавляет «Ъ». Например, под упрощенную форму взыскания попадут штрафы за выезд на «выделенку», парковку в неположенном месте, превышение скорости и другие нарушения.

По данным газеты, за подобные нарушения исполнительное производство возбуждаться не будет. Вместо этого в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению». Документ будет выслан должнику заказным письмом или в электронной форме – через портал госуслуг и SMS.

Через двое суток после получения должником уведомления приставы обращаются в банк. На основании этого средства со счета должника могут списать на депозитный счет приставов на сумму штрафа, а также исполнительского сбора в размере минимум 1 тыс. рублей.

Как отмечает издание, если в течение 20 дней с момента вынесения постановления не получается взыскать долг полностью или частично, возбуждается полноценное исполнительное производство. По информации «Ъ», законопроект планируется принять в трех чтениях до конца года. Согласно текущей редакции, вступить в силу он может уже в середине 2019 года.

В настоящее время у должника есть 70 дней на оплату штрафа после вынесения постановления. После этого заводится исполнительное производство.