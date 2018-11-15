Инвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро» Из России – 17%

Инвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро». Об этом в четверг сообщил глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Российские инвесторы приобрели 17% ценных бумаг, передает ТАСС. Общая сумма выкупа первого выпуска евробондов составила 1,5 млрд юаней.

По словам Соловьева, фонды купили 69% выпуска. Кредитные организации приобрели 31%.

Глава управления отметил, что объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней. Это позволило снизить ориентир доходности до 6,125% годовых, уточнил Соловьев.

Отметим, организаторам размещения выступили «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и J.P. Morgan. Добавим, в прошлом году чистая прибыль «Русгидро» упала. Она сократилась на 43,5% год к году. Размер чистой прибыли составил 22,5 млрд рублей.