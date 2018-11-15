Инвесторы из Азии купили 82% евробондов «Русгидро». Об этом в четверг сообщил глава управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
Российские инвесторы приобрели 17% ценных бумаг, передает ТАСС. Общая сумма выкупа первого выпуска евробондов составила 1,5 млрд юаней.
По словам Соловьева, фонды купили 69% выпуска. Кредитные организации приобрели 31%.
Глава управления отметил, что объем книги заявок на пике составил 2,5 млрд юаней. Это позволило снизить ориентир доходности до 6,125% годовых, уточнил Соловьев.
Отметим, организаторам размещения выступили «ВТБ Капитал», «Газпромбанк» и J.P. Morgan. Добавим, в прошлом году чистая прибыль «Русгидро» упала. Она сократилась на 43,5% год к году. Размер чистой прибыли составил 22,5 млрд рублей.
114 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.