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16.11.18 / 19:21 Новости / Петербург и Ленобласть

В День снятия блокады в Петербурге пройдет военный парад

В нем примут участие 2,5 тыс. военных и 80 единиц техники

В годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге на Дворцовой площади пройдет военный парад. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.

В смотре у Зимнего дворца 27 января примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих, а также курсантов, и порядка 80 образцов техники. Танки Т-34 и Т-72-БЗ, бронетранспортер, БМП и автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также установки системы залпового огня «Торнадо». Репетиции будут проходить на территории одного из военных аэродромов в Ленобласти.

Напомним, в День Победы в 2018 году участие в петербургском параде приняли 4,5 тыс. военных. Также по Дворцовой площади прошли 90 единиц техники. В честь 9 мая над Петербургом также прошел военный парад авиации.

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