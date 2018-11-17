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17.11.18 / 14:43 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горели стройматериалы в промзоне у станции «Пионерская»

Пострадавших нет

В Петербурге горели стройматериалы в промзоне у станции метро «Пионерская». Об этом в субботу сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели заявили, что возгорание произошло по адресу: Коломяжский проспект, дом 10Б. Около 12:43 часов там начали гореть пиломатериалы, они находились на открытой территории. Площадь пожара составила 200 кв.м.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Пожар локализован в 13:03 часов.

Напомним, в прошлую субботу в Петербурге горел гипермаркет «Лента» на Обводном канале. Площадь пожара составила 4,8 тыс. кв.м. Из здания эвакуировали 100 человек. СМИ сообщили о двух пострадавших.

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