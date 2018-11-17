Правительство Ингушетии согласовало митинг против соглашения о границы с Чечней Акция запланирована на 27 ноября

Правительство Ингушетии согласовало митинг противников соглашения о границы с Чечней. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабинета министров Ингушетии.

Акция назначена на 27 ноября, передает «Интерфакс». Правительство разрешило провести митинг в Назрани перед зданием муниципального дома культуры. Мероприятие должно пройти с 10:00 до 19:00 часов. Организатор – общественное движение «Опора Ингушетии» и Координационный совет молодежных организаций на проведение в регионе массового мероприятия.

Протестующие намерены требовать исполнения решения Конституционного суда республики. Согласно этому решению, закон о границе с Чечней является неконституционным.

Напомним, в сентябре главы двух регионов подписали договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Жители Ингушетии выступили против документа. По их словам, Чечне отошла часть земли Ингушетии. В Магасе люди вышли на митинг, который продолжался до решения суда – 31 октября. При этом, решение суда до сих пор не исполнено.