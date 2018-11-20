Центробанк оценил влияние новых санкций на российскую экономику Они не будут совсем безболезненными

По словам директора департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александра Морозова, возможные санкции повлияют на экономику страны в меньшей степени, чем в 2014-2015 годах. Об этом представитель ЦБ заявил во вторник на Финансовом форуме России, организованном газетой «Ведомости».

В августе текущего года в Конгрессе США предложили ввести комплекс антироссийских санкций. В их числе санкции против госдолга РФ и госбанков. В их список входят Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Морозов отметил, что банк не готов назвать последствия санкций совсем безболезненными, передает РИА Новости. При этом в большинстве сценариев эффект на экономику будет слабее, чем раньше.

Добавим, ранее руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что банк сможет справиться с возможным усилением внешних шоков и купировать риски финансовой стабильности в этом случае. Наиболее опасными рисками она назвала колебание цен на сырье и изменения в потоках капитала на финансовые рынки. При этом глава ЦБ отметила, что у России есть набор инструментов для стабилизации ситуации.