РЖД, Госдума и ЦБ. Итоги вторника

РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда. Совет Федерации посчитал преждевременной идею обязать неработающих россиян платить страховые взносы. В этом время Государственная Дума приняла поправки в бюджет текущего года и в бюджет ПФР на 2019-2021 годы. Центробанк представил свою оценку влияния новых санкций на экономику России.

РЖД представят концепт российского высокоскоростного поезда для магистрали «Москва – Казань». Организация намерена объявить открытый конкурс для выбора производителя подвижного состава.

Совфед счел преждевременной идею обязать неработающих платить страховые взносы. Совет считает, что сначала надо разобраться с самозанятыми россиянами.

Госдума приняла поправки к бюджету текущего года. Доходы увеличились почти на 2%.

Центробанк оценил влияние новых санкций на российскую экономику. Возможные санкции повлияют на экономику страны в меньшей степени, чем в 2014-2015 годах.

Госдума приняла бюджет ПФР на 2019-2021 годы. Согласно документу, доходы фонда составят в следующем году около 8,612 трлн рублей.