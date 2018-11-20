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20.11.18 / 21:01 Новости / Россия и мир / Экономика

РЖД, Госдума и ЦБ. Итоги вторника

РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда. Совет Федерации посчитал преждевременной идею обязать неработающих россиян платить страховые взносы. В этом время Государственная Дума приняла поправки в бюджет текущего года и в бюджет ПФР на 2019-2021 годы. Центробанк представил свою оценку влияния новых санкций на экономику России.

Коллаж АБН

РЖД представят концепт российского высокоскоростного поезда для магистрали «Москва – Казань».  Организация намерена объявить открытый конкурс для выбора производителя подвижного состава.

Совфед счел преждевременной идею обязать неработающих платить страховые взносы. Совет считает, что сначала надо разобраться с самозанятыми россиянами.

Госдума приняла поправки к бюджету текущего года. Доходы увеличились почти на 2%.

Центробанк оценил влияние новых санкций на российскую экономику. Возможные санкции повлияют на экономику страны в меньшей степени, чем в 2014-2015 годах.

Госдума приняла бюджет ПФР на 2019-2021 годы. Согласно документу, доходы фонда составят в следующем году около 8,612 трлн рублей.

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