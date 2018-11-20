Убыток МТС составил рекордную сумму в 37 млрд рублей Последний раз компания получала убыток год назад

В III квартале 2018 года чистый убыток МТС по международным стандартам финансовой отчетности составил рекордные 37 млрд рублей. Об этом стало известно во вторник из ежеквартального отчета компании.

В этом отчете компания консолидирует и показатели МТС-банка. Убыток компании составил больше четверти всей выручки — 128 млрд рублей. Оператор не получал убыток с III квартала 2017 года, когда он составил 3,2 млрд рублей из-за сокращения туркменских активов компании. Причиной появления убытка является антикоррупционное расследование работы компании в Узбекистане. МТС создал резерв на 55,8 млрд рублей под издержки, связанные с расследованием.

Отметим, минюст США и SEC заподозрили МТС, Vimpelcom Ltd. и TeliaCompany в подкупе гибралтарской Swisdorn, связанной с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. По версии следствия, целью взятки было получить разрешение на открытие компании в Узбекистане. Дело против Vimpelcom закрыли два года назад. На 2018–2019 годы МТС планирует капитальные затраты в размере 160 млрд руб.