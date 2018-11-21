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21.11.18 / 14:23 Новости / Россия и мир

СМИ: Reuters сокращает сотрудников в российском подразделении

И в странах СНГ

Информационное агентство Reuters сокращает штат в российском подразделении. Об этом в среду сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к агентству.

О предстоящих сокращениях сотрудники узнали на прошлой неделе. По словам руководства компании, сокращения состоятся в рамках оптимизации по всему миру. Издание проанализировало спрос на новости и решило сократить сотрудников в тех подразделениях, новости которых не так востребованы. Например, спросом у западных покупателей не пользуются новости про президента Владимира Путина в том формате, который применяет издание.

Под сокращение попали также переводчики и технический персонал. Источник РБК уточнил, что в уволили уже 11-12 человек из московского бюро, которому подчиняются подразделения в России и странах СНГ. Один из источников «Ведомостей» предположил, что уволить могут до четверти сотрудников.

Представитель компании сказал «Ведомостям», что целью изменений является повышение качества и эффективности работы. Также компания планирует расширить список услуг и начать производить больше эксклюзивов, исследований и инсайдов, которые, по мнению компании, больше ценятся читателями. Закрывать подразделение в Москве и странах СНГ Reuters не собирается.

Отметим, по данным с сайтa Reuters, в России и странах СНГ в компании числится примерно 300 сотрудников. В том числе в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и на Украине. Reuters является одним из первых информационных агентств в мире. Информационными услугами компании пользуются и другие СМИ, и аналитики, финансисты.

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