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22.11.18 / 16:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «АвтоВАЗа»

С 30 ноября

Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «АвтоВАЗа». Соответствующее заявление биржа сделала в четверг.

Согласно сообщению, торги по обычным и привилегированным акциями приостановятся 30 ноября. Причина – поступившее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг предприятия.

Отметим, ранее группа «АвтоВАЗ» сообщила о кадровых перестановках в руководстве. Гендиректор «Lada Ижевск» Михаил Рябов ушел со своего поста. Он стал вице-президентов предприятия. С января по сентябрь завод получил чистую прибыль в размере 5,4 млрд рублей.

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