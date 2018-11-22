Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «АвтоВАЗа» С 30 ноября

Московская биржа сообщила о приостановке торгов акциями «АвтоВАЗа». Соответствующее заявление биржа сделала в четверг.

Согласно сообщению, торги по обычным и привилегированным акциями приостановятся 30 ноября. Причина – поступившее требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг предприятия.

Отметим, ранее группа «АвтоВАЗ» сообщила о кадровых перестановках в руководстве. Гендиректор «Lada Ижевск» Михаил Рябов ушел со своего поста. Он стал вице-президентов предприятия. С января по сентябрь завод получил чистую прибыль в размере 5,4 млрд рублей.