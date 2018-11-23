Все новости

23.11.18 / 15:06 Новости / Россия и мир

Максимальная ставка по вкладам в РФ выросла до 7,32% в середине ноября

С 7,18% в начале месяца

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла во II декаде ноября до 7,32% годовых. Об этом в пятницу сообщили в Центробанке РФ.

Отметим, ставка стала рекордной с начала года – в январе она составляла около 7,25%. По данным регулятора, в I декаде месяца этот показатель составлял 7,18%.

Добавим, ЦБ рассчитывает среднюю ставку, анализируя предложения десяти крупнейших российских банков по объему депозитов физлиц. Это Сбербанк, «Московский кредитный банк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-Банк», а также ФК «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». По итогам октября показатель превысил 7%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.