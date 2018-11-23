Максимальная ставка по вкладам в РФ выросла до 7,32% в середине ноября С 7,18% в начале месяца

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам выросла во II декаде ноября до 7,32% годовых. Об этом в пятницу сообщили в Центробанке РФ.

Отметим, ставка стала рекордной с начала года – в январе она составляла около 7,25%. По данным регулятора, в I декаде месяца этот показатель составлял 7,18%.

Добавим, ЦБ рассчитывает среднюю ставку, анализируя предложения десяти крупнейших российских банков по объему депозитов физлиц. Это Сбербанк, «Московский кредитный банк», ВТБ, «Райффайзенбанк», «Газпромбанк», «Бинбанк», «Альфа-Банк», а также ФК «Открытие», «Промсвязьбанк» и «Россельхозбанк». По итогам октября показатель превысил 7%.