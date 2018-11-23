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23.11.18 / 21:01 Новости / Россия и мир

Путин и нефть. Итоги пятницы

Большая пресс-конференция Путина пройдет 20 декабря. Цены на нефть обвалились до минимума 2017 года и ниже. Продажи в соцсетях достигли в России 591 млрд рублей.

Коллаж АБН

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 20 декабря, начало намечено на 12:00. Пресс-служба Кремля объявила о начале аккредитации журналистов на мероприятие.

Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова назвала главное условие для роста рождаемости в России. Это увеличение доступности жилья для семей.

Цены на нефть упали до минимума с ноября 2017 года. По фиксингу на 13:45 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на нефть Brent скатилась на 3,079% и составила $60,73 за баррель. Позже снижение продолжилось до $58,5 за баррель.

Российский рынок социальной коммерции, который в том числе включает продажи в соцсетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, оценивается в 591 млрд рублей. По данным компаний, за год в России совершается около 394 млн сделок в этом сегменте.

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