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26.11.18 / 20:40 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный согласился перенести строительство океанариума из парка Интернационалистов из-за протестов горожан

С инвестором расторгнут договор аренды участка

Комитет по инвестициям Петербурга договорился с ООО «Оптима» о выборе другой площадки под строительство центра океанографии и морской биологии с ТРК и объектами спорта, который ранее планировался на территории парка Интернационалистов во Фрунзенском районе города. Об этом в ведомстве сообщили в понедельник.

Уточняется, что комитет провел несколько встреч с представителями инициативных групп горожан. Озвученные на них предложения, а также результаты мониторинга общественного мнения передали инвестору.

В связи с протестами жителей по этому вопросу Смольный предложил инвестору пересмотреть подходы к реализации проекта. Компания подтвердила, что готова досрочно расторгнуть договор аренды участка на инвестиционных условиях по соглашению сторон. Ожидается, что процедуру завершат на этой неделе. Если инвестор захочет все-таки реализовать проект, то комитет подготовит список альтернативных площадок.

Напомним, горожане несколько месяцев выступают против строительства океанариума и ТРК в парке Интернационалистов. В частности, активисты предлагали провести референдум о статусе зеленой зоны. Однако Горизбирком отказал в этом. Осенью суд зарегистрировал иск к правительству города и ООО «Оптима», но затем решил его не рассматривать.

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