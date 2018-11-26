Все новости

26.11.18 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургское УФАС раскрыло картель по организации праздников на 110 млн рублей

И два сговора

Фото АБН

Петербургское УФАС вынесло решения по двум делам в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимались подготовкой и проведением мероприятий во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.

При рассмотрении первого дела УФАС уличило в картельном сговоре несколько ООО («Альянс» «Перфект», «Статус», «Продюсерский центр «Жемчужина», «Содружество») и ИП (Летягин А.Н., Зотова Е.В.). В управлении уточнили, что стороны фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение праздников в указанных районах. Общая сумма таких закупок с 2015 по 2018 годы составила порядка 110 млн рублей.

В рамках второго дела УФАС установила два сговора: между компаниями («Перфект», «Альянс», «Содружество» и «Статус») и между этими организациями и администрациями Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов. В результате ООО поделили контракты на проведение семи мероприятий, установив на них единые цены – по 3 млн рублей.

При этом все концерты проводились в ДК им. Горького, который расположен в Кировском районе города. Анонсов мероприятий не было, а билеты на них не продавались. Антимонопольная служба отмечает, что администрации таким образом авансировали организацию мероприятий, а не закупали билеты на уже организованный концерт, чтобы распространить билеты среди жителей.

Ранее УФАС признала обоснованной жалобу на аукцион по новогоднему украшению Александровского сада. При этом жалобы на конкурсы на украшение Вознесенского, Большого проспектов П.С., а также украшение города искусственными елями были признаны обоснованными лишь частично.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,151 seconds.