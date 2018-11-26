Петербургское УФАС раскрыло картель по организации праздников на 110 млн рублей И два сговора

Петербургское УФАС вынесло решения по двум делам в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимались подготовкой и проведением мероприятий во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.

При рассмотрении первого дела УФАС уличило в картельном сговоре несколько ООО («Альянс» «Перфект», «Статус», «Продюсерский центр «Жемчужина», «Содружество») и ИП (Летягин А.Н., Зотова Е.В.). В управлении уточнили, что стороны фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение праздников в указанных районах. Общая сумма таких закупок с 2015 по 2018 годы составила порядка 110 млн рублей.

В рамках второго дела УФАС установила два сговора: между компаниями («Перфект», «Альянс», «Содружество» и «Статус») и между этими организациями и администрациями Красногвардейского, Невского и Фрунзенского районов. В результате ООО поделили контракты на проведение семи мероприятий, установив на них единые цены – по 3 млн рублей.

При этом все концерты проводились в ДК им. Горького, который расположен в Кировском районе города. Анонсов мероприятий не было, а билеты на них не продавались. Антимонопольная служба отмечает, что администрации таким образом авансировали организацию мероприятий, а не закупали билеты на уже организованный концерт, чтобы распространить билеты среди жителей.

Ранее УФАС признала обоснованной жалобу на аукцион по новогоднему украшению Александровского сада. При этом жалобы на конкурсы на украшение Вознесенского, Большого проспектов П.С., а также украшение города искусственными елями были признаны обоснованными лишь частично.