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27.11.18 / 20:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Рабочая группа по инвестпроектам по инициативе Белоусова собрала 981 заявку

На 81 трлн рублей

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Рабочая группа по инвестпроектам по инициативе помощника президента России Андрея Белоусова сформировала список из 981 заявки. Об этом стало известно во вторник из документов заседания группы.

Общая сумма всех проектов составила 81 трлн рублей, передает РИА Новости. Среди представленных проектов есть инициативы в сфере транспортной инфраструктуры – 259, сельского хозяйства – 81, химии с нефтехимией – 74, цифровизации – 55 и другие.

Одна компания из «списка Белоусова» заявила изданию, что заседание рабочей группы прошло в понедельник под руководством министра финансов Антона Силуанова. Представитель организации отметил, что окончательного решения по списку проектов не было принято.

Отметим, в августе Белоусов предложил изъять часть доходов у бизнеса в ряде отраслей. Позже власть выступила за то, чтобы компании инвестировали в важные проекты. В сентябре организации представили свои инвестпроекты. Их общая стоимость составила 6 трлн рублей.

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