Путин: Экономика России растет не достаточно для повышения уровня жизни россиян Власти это осознают

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны растет не достаточно быстро для кардинального повышения уровня жизни россиян. Заявление но сделал во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» от «ВТБ Капитал».

Путин уточнил, что власти осознают проблему. В настоящий момент правительство выстраивает программу развития для изменения ситуации, уточнил глава государства.

Напомним, накануне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в «серьезную застойную яму». Аналогичная ситуация была во время Великой Отечественной войны, считает Кудрин. Он сообщил, что в последнее десятилетие средние темпы роста составили 1%. По прогнозу в настоящий момент темпы роста составляют 1,6%, добавил глава Счетной палаты.