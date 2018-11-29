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29.11.18 / 20:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ОСК назвала сумму ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Судно намерены сдать вовремя

Фото АБН

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала сумму ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин». Об этом в четверг сообщил президент организации Алексей Рахманов.

Ущерб оценили в 150 млн рублей, передает ТАСС. «Сухой остаток: устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, 8 км кабеля и еще некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали», — сообщил Рахманов. Он уточнил, что судно застраховано.

Рахманов заявил, что ледокол сдадут в срок – в 2019 году. При этом, по его словам, сложности будут в процессе поиска нового оборудования на замену утраченного. «Потому что, например, система фильтрации сточных вод была американская. В нынешней ситуации, я боюсь, нам ее никто не продаст. Будем искать замену в Корее, в Европе», — добавил президент ОСК.

Напомним, пожар на судне произошел во вторник. «Адмиралтейские верфи» заявили, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. В происшествии пострадали два человека. Один из них попал в реанимацию.

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