ОСК назвала сумму ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» Судно намерены сдать вовремя

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назвала сумму ущерба от пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин». Об этом в четверг сообщил президент организации Алексей Рахманов.

Ущерб оценили в 150 млн рублей, передает ТАСС. «Сухой остаток: устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, 8 км кабеля и еще некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали», — сообщил Рахманов. Он уточнил, что судно застраховано.

Рахманов заявил, что ледокол сдадут в срок – в 2019 году. При этом, по его словам, сложности будут в процессе поиска нового оборудования на замену утраченного. «Потому что, например, система фильтрации сточных вод была американская. В нынешней ситуации, я боюсь, нам ее никто не продаст. Будем искать замену в Корее, в Европе», — добавил президент ОСК.

Напомним, пожар на судне произошел во вторник. «Адмиралтейские верфи» заявили, что причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. В происшествии пострадали два человека. Один из них попал в реанимацию.