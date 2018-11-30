Совет директоров Центробанка утвердил указание о ставках и коэффициентов ОСАГО Расширен тарифный коридор

Совет директоров Центробанка утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Об этом регулятор сообщил в пятницу.

Согласно указанию, тарифный коридор расширен на 20% вниз и вверх. Также вводится более гибкая система коэффициента «возраст-стаж» — более детальная градация ступеней. Их число увеличено с четырех до 58. В результате, коэффициент будет ниже для опытных водителей старшего возраста и больше для неопытных молодых водителей.

Другой коэффициент бонус-малус будут рассчитывать раз в год 1 апреля. В течение года его не будут пересчитывать.

Отметим, ранее Центробанк заявил, что надеется на вступление указания в силу с началом следующего года. Минфин же сообщил, что не успеет провести реформу до конца года. Ведомство намерено внести его в Госдуму весной. Тогда поправки вступят в силу не раньше 1 июля следующего года.