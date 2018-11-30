Все новости

30.11.18 / 12:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

КИО оспорил решение суда по вопросу о намыве островов в Финском заливе

Спорит с компанией «Зингер девелопмент»

Комитет имущественных отношений оспорил решение Арбитражного суда по вопросу о намывных территориях в Финском заливе. Об этом в КИО сообщили в пятницу, пишет «Фонтанка».

Напомним, ранее Арбитражный суд признал отказ комитета имущественных отношений незаконным. Дополнительно суд обязал правительство согласовать документацию застройщика «Зингер Девелопмент».

В комитете имущественных отношений ранее заявляли, что необходимо изучить, как подобный проект повлияет на экологию. Только после проведения экспертизы КИО готов рассмотреть документацию.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Смольному рассмотреть возможность создания «залива островов» в Невской губе. В феврале этого года компания «Зингер Девелопмент» отправила документацию по созданию искусственных территорий в комитет имущественных отношений. Намывной проект в районе Лахты предполагает строительство в 5 млн кв. м с жильем на 60 тыс. человек. Земля под предполагаемым намывом находится в федеральной собственности.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.