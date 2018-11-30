КИО оспорил решение суда по вопросу о намыве островов в Финском заливе Спорит с компанией «Зингер девелопмент»

Комитет имущественных отношений оспорил решение Арбитражного суда по вопросу о намывных территориях в Финском заливе. Об этом в КИО сообщили в пятницу, пишет «Фонтанка».

Напомним, ранее Арбитражный суд признал отказ комитета имущественных отношений незаконным. Дополнительно суд обязал правительство согласовать документацию застройщика «Зингер Девелопмент».

В комитете имущественных отношений ранее заявляли, что необходимо изучить, как подобный проект повлияет на экологию. Только после проведения экспертизы КИО готов рассмотреть документацию.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Смольному рассмотреть возможность создания «залива островов» в Невской губе. В феврале этого года компания «Зингер Девелопмент» отправила документацию по созданию искусственных территорий в комитет имущественных отношений. Намывной проект в районе Лахты предполагает строительство в 5 млн кв. м с жильем на 60 тыс. человек. Земля под предполагаемым намывом находится в федеральной собственности.