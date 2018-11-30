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30.11.18 / 17:33 Новости / Россия и мир

В России установят квоту на привлечение иностранной рабочей силы до 144,5 тыс. человек в 2019 году

Это на 19% меньше, чем в прошлом году

В России в 2019 году установят квоту на привлечение иностранной рабочей силы до 144,5 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Квота мигрантов составлялась по предложению регионов, передает «Российская газета». Она на 19% меньше, чем в 2018 году. По словам Голиковой, в стране высокий спрос на рабочую силу. При 1,6 млн вакансий зарегистрирована безработица 652,9 тыс. человек. Планируется привлечь 36% мигрантов на строительно-монтажные, горные, горно-капитальные, ремонтно-строительные работы. А также в крупные инвестиционные проекты, например, на строительство газопровода «Сила Сибири».

Отметим, ранее сообщалось, что легальные мигранты в Петербурге перечислили в бюджет города в прошлом году более 6,6 млрд рублей. В 2017 году город выдал 238 тыс. трудовых патентов

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