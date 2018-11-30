«Магнит» завершил сделку по покупке «СИА групп» Ритейлер придает покупке «существенное значение»

«Магнит» завершил сделку по приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА групп» у Marathon Group. Об этом компания сообщила в пятницу.

«Магнит» получил право распоряжаться определенным количеством голосующих акций уставного капитала «СИА Интернейшнл Лтд» и «ТД СИА Групп». В сообщении ритейлера подчеркивается, что приобретенная подконтрольная организация имеет для компании существенное значение.

Отметим, переговоры по покупке «СИА групп» «Магнит» начал в июне текущего года. Компания заявила, что дистрибьютор необходим ей для выхода на фармацевтический рынок. Отмечалось, что сумму сделки в размере до 5,7 млрд руб. «Магнит» оплатит акциями. Таким образом Marathon Group увеличит долю в «Магните» с 11,8% до 13,2%. В сентябре дочерняя компания «Магнита» купила фармкомпанию «Фармасистемс».