Прогноз валют на декабрь: доллар 65-69, евро 75-77

Аналитики говорят о трудной ситуации, сложившейся в конце ноября для рубля. В декабре российскую валюту ждет еще несколько сложностей: конец налогового периода, выплата по госдолгу и санкционные риски. Инвесторы ждут заседаний ЦБ РФ и ОПЕК.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари»:

В декабре ожидается целый ряд событий, которые повлияют на курс рубля. Во-первых, заканчивается налоговый период, а значит, рубль лишается дополнительной поддержки. Во-вторых, отмена встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября является дополнительным «медвежьим» фактором для рубля, так как участники рынка настроились на ряд заявлений, которые прояснили бы текущую геополитическую ситуацию.

В-третьих, в предстоящие выходные в Буэнос-Айресе пройдет саммит «Большой двадцатки» – событие для мировой экономики и геополитики важное, поэтому оно окажет влияние на глобальные рынки. В рамках саммита пройдут переговоры между США и КНР, их итоги повлияют на динамику доллара, если странам удастся договориться и достичь соглашения по торговым вопросам, то шансы доллара на укрепление высоки, а валютам развивающихся стран придется испытать на себе давление.

Кроме этого, в декабре состоится заседание ОПЕК. Если членам картеля удастся договориться о дальнейшем регулировании рынка нефти, цены скорректируются наверх. Если политика ОПЕК будет мягкой, то никакого существенного движения котировок нефти не будет. Таким образом, цены на нефть либо поддержат рубль, либо создадут дополнительное давление. Пока нефтяной рынок остается слабым, рублю трудно пробиваться наверх.

В декабре состоятся заседания ФРС США и ЦБ РФ. Американский регулятор планирует увеличить ставку, а российский как минимум сохранит жесткую риторику. Фактически, если по итогам заседания ФРС США рубль подешевеет, то заявления Банка России позволят пресечь попытки спекулянтов продвинуться дальше.

Ну и, конечно, ключевую роль будет играть геополитика. Любое обострение ситуации с участием России приведет к падению рубля.

По нашим прогнозам, наиболее вероятным торговым диапазоном для пары доллар/рубль в декабре станет интервал 65,5-69,0 рубля, для пары евро/рубль — диапазон 74,5-77 рубля.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Декабрь всегда считался напряженным месяцем для рубля неслучайно. Практически каждый год на этот месяц приходился пик выплат по внешнему долгу, преимущественно корпоративному. Но в декабре 2018 года крупнейшим российским заемщикам по внешнему долгу предстоит выплатить всего $2,5 млрд, а с учетом внутригрупповых платежей $1,5 млрд. Это сравнительно небольшая сумма, если принимать во внимание тот факт, что в 2014-2015 годах должны были быть уплачены суммы, превышающие указанные в разы.

В декабре внимание участников валютного рынка будет приковано к действиям ЦБ. По итогам заседания 14 декабря регулятор сообщит, возобновит ли он покупки валюты для Минфина в рамках «бюджетного правила» после новогодних каникул, 15 января. При этом снижение цен на нефть не будет рассматриваться как отдельный фактор при принятии решения о возобновлении покупок. Таким образом, положительное решение о возобновлении покупок даже в отложенном режиме может создать условия для краткосрочных спекуляций валютой.

Также инвесторы будут следить за действиями ЦБ по ставке. В сентябре регулятор сработал на опережение, подняв ставку на 0,25 п.п. до 7,5%. Это некоторым образом способствовало повышению устойчивости российской валюты. Если в декабре он увидит существенные проинфляционные риски, то может повторить практику.

При этом все санкционные решения США в отношении РФ, скорее всего, будут перенесены на следующий год. Хотя, как показывает опыт, в промежутке до рассмотрения вопроса о санкциях возможна негативная риторика и всевозможные инциденты, связанные с геополитикой. Они, безусловно, будут работать на ослабление рубля.

Также негативное влияние могут оказать цены на нефть, если они возобновят снижение к отметке $50 за баррель. На декабрьском заседании ОПЕК+ будет решаться вопрос о сокращении добычи нефти. Рынок предполагает сокращение в объеме 1 млн баррелей в сутки. В случае, если сокращение будет меньшим, волатильность котировок на нефтяном рынке может повыситься, что также может сказаться и на рубле.

Тем не менее среднесрочно пара доллар/рубль, скорее всего, постарается удержать уровень 65-68 рубля.

Александр Купцикевич, аналитик FxPro:

Ноябрь мы запомним оптимизмом рубля, несмотря на форменный обвал нефти. Трижды за месяц внутридневные спады котировок Brent превышали 7%. В это непростое время российской валюте помогали комментарии западных законодателей о том, что они не планируют принимать новых санкций до конца года. Впрочем, это не касается «дела Скрипалей»: в свете инцидента в Керченском проливе западное общество будет вновь рассматривать Россию в качестве агрессора.

Проще говоря, к декабрю мы приходим с нарастающими санкционными рисками. На мой взгляд, волю российской валюты к росту сломили сопротивления последних дней ноября. Рубль стал охотней снижаться вслед за нефтью, а некоторый отскок «черного золота» не отыгрывается с тем послушным рвением, которое мы наблюдали еще в середине ноября.

Отдельно по нефти, считаю, что мы еще не достигли дна. Передовые добывающие компании выглядят более сговорчивыми, нежели месяц назад: это означает, в ближайшей перспективе сохранится потенциал для понижения котировок, что дополнительно «придавит» рубль.

Темой наступающего декабря на валютных рынках может оказаться стремление к круглым уровням. Причем не обязательно, что все эти цели будут достигнуты ровно к концу месяца, но тренд, на мой взгляд, будет следующим.

Пара доллар/рубль разовьет наступление, стремясь к отметкам вблизи 70. Пара евро/доллар, за счет повышения ставок в США и гипертяги инвесторов к безопасным активам, может несколько сползти с текущего уровня 1,13, коснувшись 1,10. Для пары евро/рубль это означает 77 рублей за евро. Напомню, что в октябре и ноябре этот уровень стал некой поворотной точкой, с которой пара разворачивалась вниз.

Китайский юань вполне имеет шансы переступить отметку 7,0 за доллар, а нефть Brent – $50.