«Пулково» меняет правила повторного бесплатного въезда к терминалу Теперь только через полчаса

Аэропорт «Пулково» меняет правила подъезда к терминалу, в частности, правила повторного бесплатного въезда. Об этом в аэропорту рассказали в пятницу.

Новые правила вступят в силу с 3 декабря. После первого выезда из зоны отправления и прибытия повторный бесплатный въезд к терминалу будет возможен только через полчаса. Если заехать до этого, то тариф составит 700 рублей.

«Ограничение времени бесплатного повторного въезда на привокзальную площадь направлено на борьбу с нарушителями правил пребывания в аэропорту», – пояснил заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью оператора аэропорта, компании «Воздушные ворота Северной столицы» Денис Павшинский.

Напомним, «Пулково» разрешает бесплатно останавливаться у терминала для посадки и высадки пассажиров, если максимальное время бесплатного нахождения автомобилей у терминала составляет не более 15 минут. Стоянка при этом запрещена. Кроме того, рядом с терминалом располагаются круглосуточные краткосрочные парковки P2 и P3. Минимальный тариф в указанных зонах составляет 150 рублей за первые полчаса, первый час стоит 250 рублей, каждый последующий час – 200 рублей. Также в Пулково оборудована бесплатная краткосрочная парковка для встречающих в трех минутах езды от терминала.