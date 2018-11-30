В «Мостотресте» рассказали о ремонте разводных мостов в период навигации В том числе ремонте Володарского моста

В период навигации специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» отремонтировали несколько разводных мостов в Петербурге. Об этом в пятницу сообщили в организации.

В частности, на Большеохтинском, Володарском, Александра Невского, Дворцовом, а также Биржевом, Литейном, Сампсониевском, Гренадерском и Большом Крестовском мостах заменили асфальтобетонное покрытие. На Благовещенском, Каменноостровском и Ушаковском мостах окрасили перила, фасады, опоры освещения. На Ушаковском мосту также обновили чугунные колонны. Кроме того, специалисты провели работы внутри переправ.

Заместитель директора — главный инженер «Мостотреста» Андрей Кочин затруднился назвать конкретные цифры – сколько денег было потрачено на работы по каждому мосту. Он пояснил, что бюджет предприятия распределяется на все сооружения, которые находятся на содержании «Мостотреста». Отметим, помимо разводных и неразводных мостов это набережные, тоннели, пешеходные переходы, путепроводы и другие объекты.

Кроме того, Кочин рассказал, что в этом году на Володарском мосту, который этим летом начал самопроизвольно разводиться, была запланирована замена двух насосных станций. После завершения навигации проведут замену «сердца» переправы. Ожидается, что в конце марта-начале апреля тестовые разводки будут проводиться уже на новом оборудовании.

Добавим, на техническом содержании «Мостотреста» находится 432 моста. Из них 18 переправ — разводные. В ночь на пятницу, 30 ноября, в Петербурге завершается сезон навигации по Неве и Малой Неве.

Напомним, в конце августа этого года Володарский мост, который находится на содержании «Мостотреста», начал самопроизвольную разводку. В результате на переправе произошло ДТП, пострадали люди. Позже в «Мостотресте» рассказали, что причиной ЧП мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом во время проверки готовности оборудования к разводке. В настоящее время переправа работает исправно.